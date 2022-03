Euzebiusz Smolarek: Stadion Śląski zawsze przynosił nam szczęście ZDJĘCIA

Euzebiusz Smolarek: Stadion Śląski zawsze przynosił nam szczęście

Stadion Śląski jest dla pana z pewnością miejscem wyjątkowym. To właśnie tam rozegraliśmy mecz z Portugalią, wygrany 2:1, po którym stał się pan idolem całej Polski. To był nieoczywisty sukces. Wspaniałe spotkanie. Wiele dyskutowało się o składzie, ale trener wiedział, co robi. Już na przedmeczowym treningu mogliśmy się spodziewać, jaką jedenastką wyjdziemy. Dla nas nie był to więc szok. Trzeba przyznać, że nawet remis w tamtym spotkaniu na pewno zostałby odebrany jako sukces. Tym bardziej, gdy spojrzymy na zestawienia obu drużyn. Ricardo Carvalho, Nani, Deco, Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes… Portugalczycy byli wtedy piekielnie silni. Gdyby ktoś przed pierwszym gwizdkiem powiedział, że wygramy to starcie, wielu tylko popukałoby się w głowę. Tym bardziej, że kwalifikacji nie zaczęliśmy w fenomenalnym stylu. Mecz z Portugalią zdecydowanie był bardzo ważnym momentem w mojej karierze, ale także dla pozostałych chłopaków, dla całej reprezentacji. Pokonaliśmy ówczesnego wicemistrza Europy, zespół naszpikowany gwiazdami. Dokonaliśmy czegoś niesamowitego. Poskromiliśmy rywali, zdominowaliśmy groźnych Portugalczyków na Stadionie Śląskim. Moim zdaniem właśnie wtedy narodziła się drużyna.

Nieco ponad rok później, znów w Chorzowie, dokonaliście historycznej rzeczy. Po wygranym 2:0 meczu z Belgią wszyscy mogliśmy świętować awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy, co nie udało się nigdy wcześniej.

Dopiero po końcowym gwizdku sędziego zaczęło dochodzić do mnie, co się tak naprawdę stało. Radość na boisku, wrzawa na trybunach. Znowu graliśmy na Śląskim, a w nim zawsze było coś magicznego, szczególnego. Polacy odnieśli tutaj wiele ważnych zwycięstw i fajnie, że też mogłem brać w nich udział. Przeszliśmy do historii, udało nam się pierwszy raz awansować na mistrzostwa Europy. To zwycięstwo było bardzo ważne nie tylko dla naszej drużyny, ale dla całej Polski. Jeśli chodzi o mnie, to awans przyjąłem na spokojnie. Dałem sobie trochę czasu w szatni. Zeszło ze mnie całe ciśnienie, poszedłem do jacuzzi, był pełen relaks. Jako ostatni wyszedłem z szatni i udałem się do hotelu. Strzeliłem dwa gole, ale nie czułem się bohaterem. Nigdy zresztą nie mówiłem dużo w szatni, chodziłem swoimi ścieżkami. Można powiedzieć, że wolałem przemawiać na boisku. Nie ma co ukrywać, że radość w szatni była bardzo duża, ale nie było z naszej strony jakiegoś spektakularnego świętowania. Nie zdobyliśmy przecież tytułu mistrzowskiego. Wykonaliśmy po prostu duży krok. Oprócz radości na pewno czuliśmy dumę. Z całej naszej drużyny, bo potrafiliśmy się podnieść w trudnych momentach. Eliminacje rozpoczęliśmy źle, krytykowano nas za początek kwalifikacji. Później z każdym meczem zdobywaliśmy uznanie i szacunek kibiców. Od przełomowego meczu z Portugalią, do spotkania z Belgią, po którym wywalczyliśmy awans. A to wszystko na Stadionie Śląskim… Fantastyczne miejsce, zawsze czuło się kapitalne wsparcie kibiców. Tak zapewne będzie też na najbliższych spotkaniach, które zostaną tam rozegrane.