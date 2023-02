Facebook to Twarzoksiążka, a Virgin Mobile to...Dziewica Mobilna. Słynne marki po polsku? Efekt jest zaskakujący. ZOBACZCIE GALERIĘ Jacek Bombor

Jedno jest pewne, czasami lepiej zostawić oryginał, bo już przy zakupach byłoby śmiesznie. No bo jak by to brzmiało. W drogerii: poproszę Włosy i Ramiona, Starą Przyprawę, Gołębia, Pieści i Topór. A w spożywczym: Dziękuje, Dzieci Dobre Białe. Zobaczcie kultowe marki na grafikach z polskimi tłumaczeniami. Zaskoczeni? My tak.