Facundo Conte nowym przyjmującym Aluron CMC Warta Zawiercie. Argentyńczyk będzie Jurajskim Rycerzem

- Przychodzę tu, aby – jak zwykle – wygrywać, mieć radość ze zwycięstw, starać się pomagać drużynie moimi umiejętnościami, mieć swój wkład w zespół i dzięki temu walczyć o jakieś cele w mistrzostwach. Jestem bardzo szczęśliwy i zmotywowany przed tym sezonem. Kocham grać w Polsce, słyszałem mnóstwo dobrych rzeczy o kibicach z Zawiercia. Maxi cały czas mówił mi, że to niesamowite miejsce do grania, więc jestem bardzo podekscytowany i zmotywowany przed tą nową wspólną przygodą - mówi Facundo Conte.

– Facundo jest zawodnikiem o dużym doświadczeniu i umiejętnościach. W dodatku ma wygranych wiele trofeów, wie też, jak to jest zdobywać tytuł w Polsce, a ta wiedza może być bardzo cenna dla naszej drużyny. Dobrze znam jego siatkarską jakość. Prowadziłem reprezentacje Serbii i Iranu przeciwko Argentynie w wielu meczach, gdzie Conte był liderem zespołu i jednym z najlepszych zawodników. Naprawdę doceniam jego umiejętności, liczę na dobrą współpracę i jestem pewny, że on pokaże swoje możliwości w kolejnym roku w Aluron CMC Warcie Zawiercie – mówi Igor Kolaković, trener Jurajskich Rycerzy.

Facundo Conte ma w drużynie przyjaciela

Facundo pochodzi z Argentyny, a dokładniej z samego Buenos Aires. Zawiercie ma już jednego Argentyńczyka - Maximilliano Cavannę, rozgrywającego. To nie jest przypadek. Oboje grali w reprezentacji Argentyny i prywatnie są dobrymi przyjaciółmi. To właśnie jego obecność w Zawierciu była także dla Conte motywacją by dołączyć do zespołu.