Ferie zimowe 2022 w podróży. Bilet z Katowic do Budapesztu za niecałe 15 euro

Zimowe podróże. Gdzie wybrać się w ferie?

Z Katowic można wyruszyć na zimowe wakacje w wielu różnych kierunkach – do Gdyni jedzie m.in. IC Doker, a IC Matejko, zabierze podróżnych do Szczecina lub Przemyśla, na Podkarpacie dociera też skład IC Przemyślanin.

Katowice są też dobrze skomunikowane z stolicą Małopolski – podróżni mogą wybierać z kilkunastu połączeń w kategoriach IC oraz TLK. Do Wrocławia i Lublina można dojechać m.in. składem IC Hetman. W Katowicach zatrzymuje się IC Porta Moravica – skład, który zabierze podróżnych do stolicy Austrii oraz dalej do Grazu.

Są też i zagraniczne kierunki. Od kilku tygodni w internetowej sprzedaży dostępna jest oferta Super Promo International na połączenia na Słowację i Węgry. Pozwala na zagraniczne podróże pociągami PKP Intercity w atrakcyjnych cenach. Za najtańszy bilet z Katowic do Bratysławy pasażerowie zapłacą zaledwie 9,90 euro, a do Budapesztu - 14,90 euro.