Festiwal kolorów w Zawierciu. Rewelacyjna zabawa w parku miejskim. Zobaczcie barwne zdjęcia

Festiwal kolorów - co to za impreza?

Zabawa stała się modna w Polsce kilka lat temu. Tak jak było w Zawierciu, z reguły towarzyszy temu dobra muzyka i ciekawy koncert. Specjalne kolorowe proszki, jakich używa się do tej zabawy noszą nazwę: "proszki holi". Można je zakupić w miejscu imprezy, często są także rozdawane. Są w wielu kolorach, bajecznie wyglądają w powietrzu, ale i na ubraniach. Ich ważną cechą jest także to, że nie farbują ubrań i można je łatwo wyprać. Co kilkanaście minut, na specjalny sygnał, wszyscy wysypują proszki w powietrze, co daje niesamowity efekt i frajdę.