Festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach: Pierwsze gwiazdy kolejnej edycji już ogłoszono. NOSPR jedną z regularnych scen festiwalowych

Jedną z głównych gwiazd 18. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka będzie Tangerine Dream.

Zespół założony w 1967 roku przez Edgara Froese w Berlinie jest autorem takich kamieni milowych w elektronice, jak przełomowa płyta „Phaedra”. Przez 55 lat istnienia Tangerine Dream wydali łącznie ponad 100 albumów.

- To zespół niezwykły, prawdziwi pionierzy muzyki elektronicznej, odpowiedzialni za fenomen Szkoły Berlińskiej. Ciężko bez nich wyobrazić sobie takie gatunki, jak ambient, czy new age. Niezmiernie cieszymy się, że Tangerine Dream zagra podczas Tauron Nowa Muzyka Katowice – mówi Adam Pomian z More Music Agency, organizator festiwalu.