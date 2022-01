Film „Uwierz w Mikołaja" kręcą na Rynku w Bielsku-Białej. Tak od kulis wygląda scena zabawy na jarmarku świątecznym. Zobaczcie ZDJĘCIA

Bielsko-Biała tłem dla produkcji „Uwierz w Mikołaja"

Dzisiaj, w poniedziałek, 24 stycznia na bielskim Rynku realizowane są zdjęcia do nowego filmu fabularnego pt. „Uwierz w Mikołaja”. Dla filmowców to już ostatni dzień ich pracy w Bielsku-Białej, około godz. 19.00 zaczęli oni kręcić scenę zabawy na jarmarku świątecznym, do której powstała specjalna scenografia.