Filmy i seriale na konsolach. Sony udostępnia nową usługę dla subskrybentów PlayStation Plus - na razie wyłącznie w Polsce. Lista tytułów

PlayStation Plus Video Pass zawiera na razie zestaw 15 filmów i 6 seriali, który co kwartał zostanie rozszerzony o kolejne tytuły z kolekcji SPE. W początkowym pakiecie znajdują się takie filmy jak Bloodshot z Vinem Dieselem i Eizą González czy Venom z Tomem Hardym i Michelle Williams, a także seriale – między innymi wszystkie sezony Future Man z Joshem Hutchersonem, Elizą Coupe i Derekiem Wilsonem oraz wykorzystująca animację poklatkową komedia dla dorosłych SuperMansion, której premiera w Polsce odbędzie się wyłącznie w PlayStation Plus Video Pass.

– Ta oferta jest dla nas okazją do przetestowania kolejnej usługi SPE, którą chcemy rozszerzyć korzyści płynące z subskrypcji PlayStation Plus – powiedział Marcin Ziobrowski, managing director Sony Interactive Entertainment Poland. – Polscy gracze są bardzo zaangażowani i uwielbiają oglądać filmy i seriale, więc ta społeczność stanowi doskonały rynek do wypróbowania PlayStation Plus Video Pass. Nie możemy się doczekać, aż gracze w Polsce skorzystają z tej usługi.