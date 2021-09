Fizjoterapeuci z całej Polski na pikiecie w Warszawie. Protest przed siedzibą Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Pikieta fizjoterapeutów w Warszawie

Fizjoterapeuci z całej Polski przyjadą 3 września do Warszawy, by protestować na Placu Małachowskiego. Powodem jest to, że nie odbył się II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów zaplanowany w terminie 3-5 września. Zjazd ten został odwołany na mocy uchwały z 20 lipca 2021 r. podjętej przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Tego dnia wybrany miał być nowy zarząd Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Zjazd odwołano, więc nie było żadnych zmian. Fizjoterapeuci postanowili zaprotestować przeciwko takim decyzjom. Pikieta odbędzie się 3 września o godzinie 12.00.