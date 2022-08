Flora i Nora - poznajcie "dzieci" Muńka Staszczyka z zespołu T.Love. Są urocze i podbijają serca fanów na Instagramie! Zobaczcie sami

Nowy alubum T.Love "Hau! Hau!" - czy ma coś wspólnego z miłością do psów artysty?

Po 6 latach przerwy fani zespołu T. LOVE doczekali się nowego albumu i to nie byle jakiego! O co chodzi w tytule? W wywiadzie dla „Teraz Rocka” przeprowadzonym przez Barka Koziczyńskiego, Muniek Staszczyk tłumaczył, że tytuł ma głębszy sens. Wokalista wyjaśniał, że nie jest to tylko wyraz miłości do psów, a również próba podniesienia ludzi na duchu. Podsumował to słowami, że to płyta mądrych pytań, ale też piguła energii.