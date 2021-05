Food Fest! w Jastrzębiu. Mieszkańcy zajadają się przysmakami z restauracji na kółkach. Tak będzie przez przez cały weekend

Smakosze pysznego, choć nie zawsze zdrowego jedzenia z Jastrzębia mają prawdziwe święto. Do miasta przyjechały foodtrucki. Pod kinem Centrum, gdzie stanęły restauracje na kółkach ustawiła się spora kolejka mieszkańców. Jest pysznie!

Foodtrucki przyjechały do Jastrzębia w piątek, 14 maja. Pierwszego dnia ze względu na ciągle obowiązujące obostrzenia podyktowane koronawirusem działały w ograniczonym zakresie, co zresztą zapowiedzieli organizatorzy.

Ci sami zastrzegli sobie również, że w razie decyzji rządu okrojone może być całe wydarzenie. '

- W przeciwnym wypadku przyjedziemy do was i zaserwujemy pyszne jedzenie w opcji "na wynos". Pewne natomiast jest, że widzimy się aż 3 dni i w te dni na pewno nie musicie gotować w domu – usłyszeliśmy od Food Fest!, w odpowiedzi na pytanie, co jeśli wprowadzone zostaną ograniczenia.