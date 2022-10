Fortuna I Liga: Czy wiecie ilu kibiców oglądało w sezonie 2021/22 mecze w telewizji? To są liczby, które Was zdziwią

- Ostatnie kilkanaście miesięcy to wytężona praca nad poprawą jakości produkcji dystrybucji sygnału ze spotkań Fortuna 1 Ligi. Od początku ubiegłego sezonu wszystkie pierwszoligowe mecze dostępne są na platformie Polsat Box Go, a kibice zyskali również możliwość zakupu pojedynczych transmisji w modelu PPV - podkreślił cytowany w raporcie prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej, Marcin Janicki.

Pomimo tych starań w całym sezonie 2021/22 tylko cztery mecze zgromadziły przed telewizorami widownię powyżej 100.000 osób. W dodatku trzy z nich były rozgrywane z udziałem Widzewa Łódź, który wywalczył awans i rywalizuje już w PKO Ekstraklasie. Bezapelacyjnym zwycięzcą tego rankingu okazały się zresztą derby Miasta Włókniarzy: starcie na stadionie Widzewa przyciągnęło 222.482 kibiców, a na obiekcie ŁKS-u 191.571 i był to drugi rezultat. Ba, w całym TOP-20 (ostatnie miejsce to 61.938 osób oglądających spotkanie ŁKS - Resovia) Widzew figuruje w jedenastu przypadkach! A to zdaje się sugerować lukę, jaką trudno będzie załatać. Autorzy raportu nie ukrywają, że największe nadzieje wiążą w tym kontekście z Ruchem Chorzów oraz Wisłą Kraków.