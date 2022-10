Fryzury PRL: Jakie włosy były modne w tamtych czasach? Czy teraz też zrobiłyby furorę? Sprawdź! Zdjęcia

O czasach PRL-u mówi się już głównie podczas wspominania długich kolejek do sklepu i braku podstawowych produktów. Jednak w tym okresie nie wszystko było szare i smutne. Dla wielu ludzi, mimo wszystko, to lata pełne radości. Moda w PRL-u? Cóż... docierała do naszego kraju za pośrednictwem kina i gwiazd muzycznych. Już w tamtych czasach młodzi ludzie chcieli za nią podążać i choć fryzjerzy mieli niewielkie możliwości, starali się, jak mogli, by odtworzyć światowe fryzury. Jak im to wychodziło? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć!