Galeria Bielska BWA otwiera dwie nowe wystawy. Wernisaż już w najbliższy piątek

Galeria Bielska BWA otwiera dwie nowe wystawy

Agata Smalcerz, kuratorka wystaw „Życzenie” i „Sens życia” wskazuje, że wystawy Olafa Brzeskiego i Sławomira Rumiaka w Galerii Bielskiej BWA to kolejne, po wystawie Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Niemczyka, spotkanie. Tym razem będą to dwie oddzielne prezentacje w obu salach galerii, artystów, których wzajemny wpływ na twórczość każdego z nich istnieje od dawna. Problematykę ich najnowszych prac odnieść można do szerokiego spektrum, które rozciąga się w przestrzeni „między domem a kosmosem”.

W dolnej sali, na wystawie Sławomira Rumiaka, dominują prace fotograficzne będące częścią kilku tematycznych instalacji. Ponadto pokazana będzie praca inspirowana kultową książką Petera Tompkinsa z 1973 roku „Sekretne życie roślin”, która jest przykładem niesłabnącego powodzenia tzw. literatury pseudonaukowej. Będzie też można zobaczyć satyryczną instalację, która jest bezpośrednią reakcją na aktualną sytuację geopolityczną i powracający wraz z nią temat międzynarodowej polityki agrarnej, w tym przypadku tzw. „food wars” (wojny żywnościowe). Głównym elementem instalacji „Piękny Jaś kontra reszta świata” jest rzeczywisty rajd pojazdów napędzanych roślinami strączkowymi, mający miejsce w galerii podczas trwania wystawy.