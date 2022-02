Gdzie nie będzie prądu w śląskim 24.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Listopadowa nr 67,

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Pogórze nr 6,13, Jutrzenki 17, 13 - szkoła,

25.02 od godz. 8:30 do 12:30

Bytom

Bytom: Nowa, od 37 do 45, Reptowska, 30, 33A, 37, 38A, Samotna 1, 3.

24.02 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Nowa, od 25 do 35, Ogródki Działkowe.

25.02 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Kwiatowa, od 1 do 19, od 2 do 16, Zielona 2, Mickiewicza od 75 do 81, 68, 70.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom: Reptowska, 53, 55, 57, Stolarzowicka 78, A, B, C, 94 A, 104 A, B, C, Przepompownia.

1.03 od godz. 8:30 do 13:00