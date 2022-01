Gdzie nie będzie prądu w śląskim 25.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Srebrna, Ciasna, Pocztowa nr 22, 24, 28a, 11a, 16 do nr 35,

26.01 od godz. 8:30 do 11:30

Bielsko Biała ulica Bukietowa od przejazdu kolejowego do nr 22, Wyzwolenia od ul. Bukietowej do nr 105a,107,

27.01 od godz. 8:00 do 9:00

Bielsko Biała ulica Bukietowa od przejazdu kolejowego do nr 22, Wyzwolenia od ul. Bukietowej do nr 105a,107,

27.01 od godz. 17:00 do 18:00

Bielsko-Biała ulica Dziewanny nr 74, 76,

28.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ulica Orchdei od Wyzwolenia do nr 16,15,17a, Sieroszewskiego od nr 9,10 do nr 15,28, Czerwona od Niepodległości do nr 102,104, Jarzębinowa do nr 36,37, Kryształowa od nr 74 do nr 80, Magnolii, Szlak nr 21, 29, 33,

31.01 od godz. 8:30 do 11:30