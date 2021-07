Gdzie nie będzie prądu w śląskim 7.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (7.07 6:07) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

ul. Mączna od nr 1 do nr 43 i od nr 4 do nr 64

ul. Zawodziańska nr 24, 24a

7.07 od godz. 6:00 do 20:00

ul. Mstowska od nr 28/30 do nr 104 i od nr 35 do nr 91

ul. Wodociagowa,

ul. Rozdolna-ZK 13474, ZK 13475, ZK 13476

ul. Skalna nr 24a, 24b, 30/32, 34/36, 38/40

7.07 od godz. 6:00 do 10:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bytom

Bytom: Kolonia Zgorzelec, od 1 do 36.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom: Adolfa Piątka, od 2 do 12, od 1 do 33, Witosa od 13 do 33, 26, 30, Modrzewskiego 1.

7.07 od godz. 8:30 do 13:00