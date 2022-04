Gepardy na tyskich ulicach. Na rubinowy jubileusz trolejbusów w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Gepardy to Solarisy Trollino 12 Electric, które wyglądają jak normalne trolejbusy, ale tak naprawdę są elektrobusami [/b] ładującymi się podczas jazdy, bezpośrednio z trolejbusowej sieci trakcyjnej. To pozwala na wyeliminowanie największej wady autobusów elektrycznych, jaką jest konieczność postoju na czas ładowania baterii.

Ale to nie koniec nowinek technicznych. Elektronika napędu pojazdu wykonana jest w technologii SIC, czyli węglika krzemu, co bezpośrednio ma przyczynić się do niższego zużycia energii. Nowe trolejbusy mają szereg udogodnień dla pasażerów: są niskopodłogowe, w pełni klimatyzowane, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji pasażerów jest aż czternaście miejsc dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi.