Gigantyczne korki na DTŚ. Wypadki w Katowicach i zamknięty tunel. Policja wprowadza objazdy JAK

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dzisiaj 11 czerwca po południu na DTŚ w Katowicach. Podczas manewru zmiany pasa doszło do zderzenia dwóch samochodów. Osoby uczestniczące w wypadku trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło w godzinie szczytu, więc zaczął tworzyć się gigantyczny korek. Policja wprowadza objazdy.