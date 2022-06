GKM Grudziądz - Włókniarz Częstochowa 48:42. Częstochowianie męczyli się w Grudziądzu i przegrali kolejny mecz

Drużyna zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa przed meczem deklarowali, że jadą do Grudziądza po trzy punkty. ZOOLeszcz GKM Grudziądz do końca sezonu będzie sobie musiał radzić bez lidera Nickiego Pedersena, a to ogromne osłabienie. Grudziądzanie przegrali pierwszy mecz w Częstochowie aż 25:65 i trudno było uwierzyć, że będą w stanie pokrzyżować szyki Włókniarzowi. GKM sprawił jednak niespodziankę i zasłużenie pokonał Włókniarz.

Tymczasem gospodarze od początku nadawali ton rywalizacji. Już w pierwszym biegu liderzy Włókniarza przegrali 1:5. Gospodarze objęli prowadzenia, a później kontrolowali przebieg meczu. Znakomicie radził sobie Norbert Krakowiak, który pewnie wygrywał starty i dowoził do mety kolejne trójki. Dobrze spisywał się Fredrik Jakobsen. Szarpali Kacper Pludra i Krzysztof Kasprzak i nawet przy słabszej dyspozycji Przemysława Pawlickiego, Włókniarz miał problemy.

W barwach częstochowskiej drużyny znów było za dużo dziur. Leon Madsen słabo zaczął, Fredrik Lindgren w całym meczu spisywał się bardzo słabo, podobnie jak Jonas Jeppesen. Jeśli dodamy do tego słabo prezentującego się na torze Mateusza Świdnickiego i nierównego Bartosza Smektałę, to Włókniarz był drużyną zwyczajnie słabszą.