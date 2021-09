GKS Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1 ZDJĘCIA RELACJA Gutowski uratował punkty Podbeskidziu

GKS Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1 Gutowski uratował punkty Podbeskidziu

Starcie GKS-u Jastrzębie z Podbeskidziem Bielsko-Biała było pierwszym w tym sezonie przy Harcerskiej z kilku pojedynkow, które można określić mianem derbów województwa śląskiego.

Obie drużyny umiarkowanie weszły w obecny sezon i o ile dorobek punktowy jastrzębian oraz ich postawa na boisku może być odbierana nawet pozytywnie, o tyle gra spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy w pierwszych kolejkach ligi była dość rozczarowująca.

Pomimo tego, to bielszczanie byli uznawani za drużynę, której w Jastrzębiu przed pierwszym gwizdkiem arbitra dawano większe szanse do zainkasowania trzech oczek. Zgodnie z pokładanymi nadzieja w zespole z Bielska, to Podbeskidzie lepiej rozpoczęło mecz.

Już w pierwszych minutach dwukrotnie bramce jastrzębian mógł zagrozić Chorwat, Marko Roginić, występujący wyjątkowo na pozycji skrzydłowego. Napastnik, który w przeszłości znajdował sposób na bramkarzy GKS-u, tym razem został powstrzymany przez młodziutkiego Mikołaja Reclafa w pierwszej sytuacji trafiając w golkipera jastrzębian, zaś w drugiej zawodnik gospodarzy ubiegł go w wyścigu do piłki, a dodatkowo był spalony.