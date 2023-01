GKS Katowice dostanie ponad 17 mln zł. Miasto podzieliło pieniądze na sport

GKS Katowice dostanie 17,5 mln zł. Miasto podzieliło pieniądze na sport

W 2023 roku na organizację sportu przez katowickie kluby miasto przekaże 20 mln zł. Kwotą prawie 2,5 mln zł samorząd stolicy województwa śląskiego wesprze upowszechnianie sportu i turystyki.

– Jednym z priorytetów jeśli chodzi o działania miasta jest promocja zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wśród katowiczan. Z jednej strony chcemy stwarzać możliwości do uprawiania sportu, z drugiej do oglądania atrakcyjnych wydarzeń sportowych, z trzeciej natomiast zapewnić optymalne warunki do szkolenia najmłodszych pasjonatów sportu. Dlatego oprócz rozbudowy infrastruktury sportowej, wspieramy działalność klubów sportowych. W 2023 roku wesprzemy ponad 100 klubów łączną kwotą 22,5 mln zł. Te środki przeznaczone zostaną na szkolenie dzieci i młodzieży oraz sport profesjonalny – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.