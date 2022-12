GKS Katowice - GKS Tychy 0:2. Tyszanie w finale Pucharu Polski. Gaz na lodowisku ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Jacek Sroka

GKS Katowice przegrał w półfinale PP z GKS Tychy. Obie śląskie drużyny w Oświęcimiu wspierali ich kibice Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE fot. Jerzy Zaborski Zobacz galerię (45 zdjęć)

W pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Polski w hokeju na lodzie GKS Katowice przegrał z GKS Tychy 0:2. W trakcie spotkania kibice obu drużyn chcieli wywołać burdy na lodowisku w Oświęcimiu i ochrona, by nie dopuścić do starć, użyła gazu pieprzowego. Tyszanie awansowali do finału rozgrywek, w którym w piątek ze zagrają ze zwycięzcą drugiego półfinału. Zmierzą się w nim w czwartek Re-Plast Unia Oświęcim z Comarch Cracovią. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu GKS Katowice - GKS Tychy w półfinale PP.