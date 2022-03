GKS Katowice i GKS Tychy o krok od półfinału. JKH GKS Jastrzębie czekają jeszcze przynajmniej dwa mecze Jacek Sroka

Rywalizacja w I rundzie play off Polskiej Hokej Ligi jest w tym sezonie bardzo zacięta. Żadna z drużyn nie awansowała do półfinału już po czterech spotkaniach. Najbliżej zakwalifikowania się do fazy medalowej są hokeiści z Katwoci i Tychów. Obie drużyny prowadzą w play off 3:1 i już tylko po jednym zwycięstwie brakuje im do zakończenia ćwierćfinałowej rywalizacji.