GKS Katowice i Jastrzębski Węgiel rozpoczynają dziś walkę o medale PlusLigi

Broniący tytułu jastrzębianie ostatecznie zakończyli zasadniczą część rywalizacji na drugiej pozycji i dziś zmierzą się z Treflem Gdańsk, który dzięki poniedziałkowej wygranej w Kędzierzynie-Koźlu wskoczył na siódme miejsce. Mecz w Jastrzębiu-Zdroju rozpocznie się o godz. 17.30.

Obydwa zespoły grały ze sobą w sobotę w Gdańsku i wówczas po tie-breaku zwyciężyli wracający powoli do zdrowia zawodnicy trenera Andrei Gardiniego. W listopadzie w pierwszej potyczce jastrzębian z Treflem gospodarze wygrali gładko 3:0 i teraz też to Tomasz Fornal i spółka uchodzą za faworyta zmagań w play off.

