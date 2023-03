GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie 2:3. Jastrzębianie o krok od awansu ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Jacek Sroka

Lucyna Nenow / Polska Press

GKS Katowice przegrał z JKH GKS Jastrzębie 2:3 w rozegranym 3 marca piątym meczu ćwierćfinałowym Polskiej Hokej Ligi. Jastrzębianie w play off objęli prowadzenie 3:2 i już tylko jeden wygranej brakuje im do awansu do półfinału. Kolejne spotkanie dwóch śląskich drużyn odbędzie się w niedzielę w Jastrzębiu. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie.