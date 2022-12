GKS Katowice: Kibic z Jantoru ma akt oskarżenia. Hejterzy też nie mogą spać spokojnie STANOWISKO PROKURATURY

Podczas październikowego meczu hokejowej Ligi Mistrzów na Jantorze pomiędzy GKS Katowice i Fehervar AV 19 doszło do skandalicznej sytuacji. Jeden z kibiców zaatakował słownie (a potem wytrącił telefon filmującej zajście osobie) prezesów śląskiego klubu Marka Szczerbowskiego i Łukasza Czopika, którym towarzyszyli wiceprezydenci Katowic.

Sprawa ma ciąg dalszy. Napastnikowi został postawiony akt oskarżenia z artykułu 190, paragrafu 1 Kodeksu Karnego, który brzmi: „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Zarzut postawiono z oskarżenia publicznego.

Informacja z Prokuratury Katowice-Wschód:

W dniu 06 października 2022 roku Komenda Miejska Policji w Katowicach wszczęła dochodzenie w sprawie kierowania gróźb karalnych wobec prezesa klubu piłkarskiego GKS Katowice, tj. o przestępstwo określone w art. 190 § 1 kodeksu karnego. Postępowanie było prowadzone pod nadzorem tutejszej Prokuratury pod sygnaturą 4110-1.Ds.138.2022.Z uwagi na okoliczności zdarzenia Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach objęła ściganiem z urzędu przestępstwo znieważenia pokrzywdzonego, tj. czyn określony w art. 216 § 1 kodeksu karnego. Przestępstwo to jest ścigane z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że pokrzywdzony tym przestępstwem może samodzielnie wnieść do Sądu akt oskarżenia i działać przed Sądem jako oskarżyciel bez udziału prokuratury. Mając jednak na uwadze publiczny sposób działania sprawcy i całokształt jego zachowania, za zasadne uznano objęcie ściganiem z urzędu, czyli przez prokuraturę,także czynu prywatnoskargowego w postaci znieważenia pokrzywdzonego.

2Ad. 2. W dniu 30 listopada 2022 roku Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach skierowała akt oskarżenia przeciwko sprawcy, o przestępstwo polegające na tym, że w dniu 04 października 2022 roku w Katowicach w hali sportowej Jantor, działając publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, groził prezesowi klubu piłkarskiego GKS Katowice pobiciem, która to groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę jej spełnienia, jak też znieważył go słowami obelżywymi,wypowiadając je w obecności pokrzywdzonego, jak i publicznie w obecności innych osób, tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 kodeksu karnego(kierowanie gróźb)i art. 216 § 1 kodeksu karnego(znieważenie)w związku z art. 11 § 2 kodeksu karnego (konstrukcja kumulatywnej kwalifikacji czynu, polegająca na tym, że jedno działanie wyczerpuje znamiona przestępstw określonych w różnych przepisach). Użyte w opisie zarzucanego czynu sformułowania „działając publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego”oznaczają,iż czyn został uznany za występek o charakterze chuligańskim.Definicja ustawowa takiego czynu znajduje się w art. 115 § 21 kodeksu karnego (występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego).Ad. 3. Przepis art. 216 § 1 k.k. przewiduje dla sprawcy czynu w nim określonego karę grzywny albo karę ograniczenia wolności.W przypadku, gdy jedno działanie wyczerpuje znamiona przestępstw określonych w różnych przepisach (art. 11 § 2 k.k.), wymiar kary ustala się na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą.

3W niniejszej sprawie przepisem tym jest art. 190 § 1 k.k., przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2 (dwóch). Nadto, ze względu na uznanie czynu za występek o charakterze chuligańskim,zgodnie z art. 57a § 1 kodeksu karnego, w razie skazania za taki czyn Sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo (w realiach niniejszej sprawy chodzi o karę określoną w art. 190 § 1 k.k.) w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Zgodnie zaś z art. 57a § 2 kodeksu karnego, w razie skazania za występek chuligański Sąd orzeka również nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.