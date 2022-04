GKS Katowice - Re-Plast Unia Oświęcim. Jaromir Jagr gościem finału Polskiej Hokej Ligi

Rywalizacja w play off Polskiej Hokej Ligi jest w tym sezonie bardzo zacięta. W parach półfinałowych do wyłonienia zwycięzców koniecznych było siedem i sześć spotkań, a jednak w walce o złoto zmierzą się dwa najlepsze zespoły po zasadniczej fazie rozgrywek.

- Byliśmy najlepszą drużyną w sezonie zasadniczym, a teraz musimy udowodnić to w finale. Zaczynamy go na własnym lodowisku przy wsparciu naszych kibiców. Wiemy, że atmosfera na lodowisku będzie fantastyczna, a my musimy zagrać nasz najlepszy hokej - powiedział Jakub Wanacki, którego gol przesądził o awansie katowiczan do finału.