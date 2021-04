GKS Katowice - Skra Częstochowa NA ŻYWO, WYNIK, LIVE, TRANSMISJA GieKSa po koronawirusie wraca do gry na derby województwa z osłabioną Skrą

Ze względu na 13 przypadków zakażeń koronawirusem wśród piłkarzy GKS Katowice odwołano mecz z Olimpią Elbląg (przełożony na 5 maja), następnie wyjazdowe spotkanie w Stargardzie z Błękitnymi (odbędzie się 12 maja). Zawodnicy GieKSy przebywali na 10-dniowej kwarantannie i wrócili do treningów we wtorek 20 kwietnia.

- Zespół z Częstochowy sporo w tym sezonie punktuje i na pewno przyjdzie do Katowic gotowy na podjęcie walki, więc spodziewam się, że przed nami naprawdę trudny bój. Jestem jednak pełen optymizmu i wierzę, że GieKSa wróci do gry z ogromnym entuzjazmem i gotowością do walki o pełną pulę - dodaje Michał Gałecki.

- Przychodzi taki moment, kiedy bardziej trzeba wykorzystać zawodników, którzy do tej pory mieli mniej szans na pokazanie się – podkreśla trener Gołębiewski. - Mówiłem chłopakom, że Mesjasza, Wojtyrę. Olejnika i Noconia będzie bardzo ciężko zastąpić, ale po to zawodnicy trenują, po to ich ściągaliśmy, aby właśnie w takich momentach wzięli ciężar gry na klatę. Nie ukrywam, że w tym meczu zagra dużo młodzieży. Jedziemy na pewno powalczyć, bo czasami jak jest ciężko, to drużyna potrafi pozytywnie zaskoczyć.

GKS KATOWICE - SKRA TRANSMISJA

Sędzią sobotniego meczu na stadionie będzie Marcin Szrek (Kielce). Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności, ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.

Mecz GKS Katowice - Skra Częstochowa pokaże stacja TVP Sport (również online). Początek transmisji o godz. 18.25.