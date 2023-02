GKS Katowice zatrzymał swoją gwiazdę. Nowy kontrakt Bartosza Fraszko z mistrzem Polski

27-letni Bartosz Fraszko występował w GKS-ie Katowice najpierw w latach 2017-2019, w trakcie których sięgnął po srebro i brąz mistrzostw Polski, a także trzecie miejsce w turnieju finałowym Pucharu Kontynentalnego. Fraszko wrócił do GieKSy w 2020 roku po rocznym pobycie w KH Energi Toruń i od tego czas notuje swoje najlepsze sezony w hokejowej karierze.

Napastnik Bartosz Fraszko przedłużył kontrakt z GKS Katowice do końca sezonu 2024/2025. Jeden z najlepszych zawodników Polskiej Hokej Ligi i czołowy zawodnik mistrza Polski będzie reprezentował barwy katowickiego kubu przez dwa kolejne sezony.

- Bartek to jeden z liderów nie tylko naszej drużyny ale także całej Polskiej Hokej Ligi, w związku z czym bardzo nas cieszy jego decyzja o pozostaniu w GieKSie na kolejne dwa sezony. To pokazuje, że organizacja naszego Klubu jest poukładana i ma solidne podstawy, a do tego tworzymy ciekawy projekt sportowy, w ramach którego walczymy o najwyższe cele - powiedział dyrektor hokejowej sekcji GKS-u Katowice Roch Bogłowski.