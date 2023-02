GKS Tychy - Marma Ciarko STS Sanok 4:2. Druga wygrana tyszan w play off ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Jacek Sroka

Przy wsparciu kibiców GKS Tychy pokonał Marmę Ciarko STS Sanok Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Lucyna Nenow / Polska Press Zobacz galerię (105 zdjęć)

W rozegranym 24 lutego drugim ćwierćfinałowym meczu play off Polskiej Hokej Ligi GKS Tychy pokonał Marmę Ciarko STS Sanok 4:2. Tyszanie odnieśli drugą wygraną i już tylko dwóch zwycięstw brakuje im do awansu do półfinału. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu GKS Tychy - Marma Ciarko STS Sanok.