GKS Tychy - Tauron Podhale Nowy Targ 7:1. Hat-trick Mroczkowskiego ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

GKS Tychy - Tauron Podhale Nowy Targ 7:1. Hat-trick Mroczkowskiego

Hokeiści GKS Tychy odnieśli wysokie zwycięstwo nad Podhalem i wciąż mają szansę na przystąpienie do play off z czwartego miejsca. To była druga z rzędu ligowa wygrana podopiecznych trenera Andrieja Sidorenki.

