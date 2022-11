GKS Tychy wrócił do treningów ZDJĘCIA Tyszanie zagrają z Legią Warszawa i Ruchem Chorzów

Rozgrywki ligowe w tym roku skończyły się szybciej ze względu na mundial w Katarze. Ostatnia jesienna kolejka Fortuna 1. Ligi rozegrana została w dniach 11-13 listopada. Część drużyn postanowiła jeszcze potrenować. Inne, jak GKS Tychy, zrobiły sobie wolne, aby teraz wrócić do zajęć jeszcze przed przerwą świąteczno-noworoczną. Tyszanie rozpoczęli pierwszy etap przygotowań do rundy wiosennej.

Trener Dominik Nowak wie, nad czym musi pracować zespół

W pierwszych zajęciach wzięło brakowało Jana Biegańskiego, którego wypożyczenie z Lechii Gdańsk zostało skrócone. 19-letni pomocnik będzie się przygotowywał do rundy wiosennej z drużyną ekstraklasowca.

- W trakcie przerwy będziemy pracowali nad wieloma elementami. Mam tutaj na myśli kwestie mentalne, charakterologiczne, ale i sporo elementów taktycznych - mówi trener GKS Tychy Dominik Nowak. - Na pewno musimy poprawić szybkość gry i umiejętność gry wysokim pressingiem. Widać, że drużyna w tym aspekcie nie jest wystarczająco silna. Dopiero jak traciliśmy bramkę, to było widać, że idziemy do przodu i chcemy odebrać piłkę. Jak wynik jest bezpieczny, to kalkulujemy i nawet widać to na treningach. To wymaga intensywności, dlatego duży nacisk położymy również na motorykę. Będzie ciężko i intensywne.