Gliwice. Powrót do przeszłości z archiwami „Dziennika Zachodniego". Co fotografowali nasi fotoreporterzy w latach 70. i 80.? Sprawdźcie!

Pamiętacie Państwo gdzie znajdowała się dawna siedziba Poczty Polskiej? Czasy, w których na ul. Dolnych Wałów były tory, czy koksownię w Gliwicach...? Czas wrócić do wspomnień! Zapraszamy serdecznie do „Podróży do Przeszłości", podczas której tym razem oprowadzimy Państwa po jednym z największych miast w woj. śląskim - Gliwicach. W naszej galerii zdjęć opublikowaliśmy tym razem nie tylko zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, ale także Biblioteki Śląski i... nasze własne! Co fotografowali nasi fotoreporterzy? Aż trudno uwierzyć!