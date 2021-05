Gliwice. Tragiczny wypadek motocyklisty. Mężczyzna nie żyje. DK88 jest zablokowana. Wcześniej toyota uderzyła w ciężarówkę

AKTUALIZACJA Tragedia w gminie Karsin. 5-latkę przejechała ładowarka. Ojciec był po spożyciu alkoholu

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę, 9.05.2021 r. ok. godz. 20:00 w Wybudowaniu Dąbrowskim w gm. Karsin. 5-letnia dziewczynka została przejechana przez ładowarkę. Pomimo reanimacji, dziecko zmarło. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do tragicznego wypadku. Ojciec dziewczynki usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, przyznał się do winy. Wyniki sekcji zwłok dziecka, którą wykonano w poniedziałek, 10.05.2021 r. wykazały, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci były rozległe obrażenia czaszkowo-mózgowe.