Prof. Leszek Miszczyk zginął w wypadku w Gliwicach. Śląski onkolog był przez lata związany z Centrum Onkologii

Prof. Leszek Miszczyk zginął w tragicznym wypadku w Gliwicach

We wtorek, 11 maja, doszło do dwóch wypadów na drodze krajowej nr 88 w Gliwicach. Najpierw osobowa toyota zderzyła się z samochodem dostawczym, a po kilku minutach doszło do zdarzenia tragicznego w skutkach.

Niestety, w jego wyniku zmarł motocyklista. Teraz okazuje się, że był nim wybitny onkolog, prof. Leszek Miszczyk.