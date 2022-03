Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa ZDJĘCIA, WYNIKI Uczestnikom 99. edycji imprezy towarzyszyła słoneczna pogoda

Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa organizowana jest w celu popularyzacji systematycznego i zdrowego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Hasłem imprezy jest: "Daj się sprowokować do walki z lenistwem!".

Trasa jednego okrążenia biegu i Nordic Walking ma długość 4219,5 metra. Do klasyfikacji zaliczane są tylko pełne okrążenia (jedno, dwa, trzy, cztery lub pięć). Do zaliczenia zawodów zawodnik musi pokonać co najmniej jedno okrążenie (4,2195 km).