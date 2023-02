Gliwicka Prowokacja Biegowa: Zobaczcie zdjęcia z sobotniego startu na Polanie Edukacyjnej za stadionem Piasta Rafał Musioł

W sobotę 25 lutego odbyła się druga w tym roku, a 110 w historii Gliwicka Prowokacja Biegowa. Startujący mieli do pokonania dystans: od 1 do 5 okrążeń po 4219,5 m, czyli od 1/10 do 1/2 maratonu. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.