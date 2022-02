Gmina Toszek zbiera dary dla mieszkańców partnerskiego Olewska. Największe zapotrzebowanie jest na środki opatrunkowe i leki

Największe zapotrzebowanie na środki opatrunkowe i leki

Do wsparcia obywateli Ukrainy włączyła się Gmina Toszek, która zbiera dary dla mieszkańców partnerskiego Olewska. Zbiórka potrwa do wtorku, 1 marca 2022 roku i będzie odbywać się w szkołach oraz w świetlicach wiejskich w poszczególnych sołectwach. Jak informują organizatorzy akcji, największe zapotrzebowanie wśród ludności ukraińskiej jest na środki opatrunkowe i leki. Poza tymi artykułami mile widziane będą także żywność oraz środki higieny osobistej. W celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki, należy przynosić rzeczy posegregowane rodzajowo, czyli na przykład środki opatrunkowe z lekami osobno a żywność odrębnie.

Miejsca zbiórek w szkołach i świetlicach wiejskich

Zbiórka artykułów dla mieszkańców Gminy Olewsk potrwa do wtorku, 1 marca 2022 roku i odbywa się w szkołach oraz w świetlicach wiejskich w poszczególnych sołectwach. Przyniesione rzeczy można zostawić w godzinach od 8.00 do 17.00 w placówkach szkolnych, na terenie: miasta Toszek, Paczyny, Pniowa i Kotulina, a także w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Młyńskiej 11 w Toszku (tam od 18:00 do 20:00). Z kolei w godzinach od 17:00 do 19:00 czynne są świetlice wiejskie w sołectwach: Boguszyce, Kotliszowice, Ligota Toszecka, Pisarzowice, Płużniczka, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki oraz Ciochowice (dokładnie w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciochowicach).

Lista szkół: