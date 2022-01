Gminy w woj. śląskim otrzymały po milionie złotych za skuteczną promocję szczepień. Sprawdźcie, które i jak wydadzą pieniądze Monika Chruścińska-Dragan

Marzena Bugala-Astaszow Polska Press

Od miliona do 250 tys. złotych nagrody otrzymały gminy, które w minionym roku osiągnęły najwyższy wskaźnik wzrostu wyszczepienia przeciw COVID. Rządowy konkurs "Rosnąca odporność" miał zmobilizować samorządy do rozszerzenia programu szczepień. Sprawdziliśmy, jak wypadły gminy w województwie śląskim i na co planują wydać pieniądze.