GOPR ćwiczy na Jurze, bo wypadków przybywa. Rośnie zainteresowanie Jurą Krakowsko-Częstochowską

- Rośnie zainteresowanie Jurą Krakowsko-Częstochowską. Konsekwencją tego, jest także niestety zwiększona ilość wypadków. Turystyka sportowa oraz piesza, konna, czy rowerowa kwitnie na Jurze. Nikogo więc nie dziwi, że wzrasta ilość turystów, a wraz z nimi ryzyko wypadków. Od początku sezonu, czyli od maja, mamy średnio 1-2 wypadki dziennie. To zdecydowanie większa liczba niż w ubiegłym roku. Stanowcza większość z nich to wypadki takie turystyczne, to znaczy złamania, czy zwichnięcia. Zdarzają się jednak też poważniejsze - mówił Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPR.