Górnik Łęczna - Ruch Chorzów 1:1. Przerwana passa zwycięstw Niebieskich

Piłkarze Ruchu po trzech kolejnych zwycięstwach tym razem tylko zremisowali z Górnikiem Łęczna. Mimo straty dwóch punktów Niebiescy utrzymali pozycję wicelidera, a nawet odrobili część strat do prowadzącego w tabeli ŁKS.

Chorzowianie wspierani w Łęcznej przez sporą grupę kibiców pierwsi stworzyli sobie dobrą sytuację strzelecką, ale Daniel Szczepan trafił w poprzeczkę. Gospodarze odmienieni przez nowego trenera Ireneusza Mamrota byli bardziej skuteczni. Po akcji Serhija Krykuna i jego dośrodkowaniu w pole karne piłka wpadła do siatki. Długo zastanawiano się czy przypisać to trafienie Karolowi Podlińskiemu czy też obrońcy Ruchu Remigiuszowi Szywaczowi, bo obaj walczyli o piłkę, ale ostatecznie bramka została zapisana na konto napastnika Górnika.

Ruch starał się odrobić straty, a trener Jarosław Skrobacz już w przerwie dokonał trzech zmian w składzie. To właśnie rezerwowy Szymon Kobusiński po indywidualnej akcji doprowadził do wyrównania. To już drugi gol 24-letniego napastnika wypożyczonego w ostatniej chwili z Zagłębia Lubin.