Górnik Zabrze ma nowego napastnika. Zabrzanie podali kadrę na zgrupowanie w Turcji. Kogo brakuje?

W Turcji Górnik ma w planie trzy sparingi. Rywalami zabrzan będą bułgarski Lewski Sofia (18.01), rosyjska Baltika Kaliningrad (22.01) i ukraiński FK Ołeksandrija (26.01).

W kadrze na zgrupowanie nie ma Sobczyka i Paluszka. Pierwszy przechodzi rehabilitację w Austrii. Natomiast Paluszek będzie wypożyczony do innego klubu. Jesienią grał na wypożyczeniu w słowackim FK Pohronie. Na obóz nie pojadą też Tosevski i Bainović. Pierwszemu Górnik szuka klubu. Ten drugi ma pozytywny test na obecność koronawirusa. Hrosu również znalazł się poza kadrą pierwszej drużyny, a Wojtuszek przechodzi rehabilitację.

Kibice Górnika martwią się, czy w drużynie pozostaną Przemysław Wiśniewski, Adrian Gryszkiewicz i Jesus Jimenez.

- To zależy od nas - podkreśla trener Jan Urban w rozmowie z Interią. - Oczywiście jeśli ktoś przyjdzie i da klubowi takie pieniądze, że uznamy: "nie, za takie pieniądze to musimy się zgodzić" to się zgodzimy. Na dziś jednak na to się nie zanosi, nie było żadnej oferty na którą byśmy przystali, a one były. Sądzę, że zawodnicy o których rozmawiamy raczej zostaną. Inna sytuacja jest z Jimenezem. Piłkarz ma klauzulę odstępnego i jeśli ktoś zapłaci to nie będzie zależne od nas. Jeśli ktoś zapłaci to my nie będziemy mieli nic do powiedzenia.