Górnik Zabrze - Odra Opole WYNIK Zamknięty sparing zwycięski dla Górnika. Podolski trafił raz, a Krawczyk dwa razy. Strzelił też Włodarczyk

Trzy sparingi Górnika przed przerwą świąteczną

Zabrzański plan przygotowań

Treningowa przerwa świąteczno-noworoczna dla piłkarzy Górnika potrwa od 11 grudnia do 1 stycznia 2023 roku. Zabrzanie wrócą do zajęć 2 stycznia i do 5 stycznia będą trenować na własnych obiektach. 6 stycznia polecą do Niemiec, aby następnego dnia rozegrać sparing z Rot-Weiss Essen, a 8 stycznia wezmą udział w turnieju halowym w Gummersbach. Po nim wrócą do Zabrza i dostaną jeden dzień wolnego.