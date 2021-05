Górnik Zabrze - Piotrkowianin 29:24. Wyszarpane zwycięstwo zabrzan ZDJĘCIA

Z pewnością nie tak wyobrażali sobie mecz z Piotrkowianinem kibice Górnika. Zabrzanie mieli pewnie pokonać ostatnią drużynę tabeli, a tymczasem do przerwy lepsi byli goście w hali Pogoni zapachniało sensacją.

Na szczęście po przerwie podopieczni trenera Marcina Lijewskiego wzięli się do roboty. Szybko odrobili dwubramkową stratę i wyszli na prowadzenie. Co prawda Piotrkowianin zdobył się na jeszcze jeden zryw i po szybkich kontrach znów wyszedł na prowadzenie 20:17, ale końcówka należała już zdecydowanie do zabrzan.

W bramce świetnie spisywał się po przerwie Jakub Skrzyniarz broniący z 45 procentową skutecznością, a do najskuteczniejszego w zespole Górnika Łukasza Gogoli, który zdobył sześć bramek, dołączyli Iso Sluijters i Marek Daćko mający na koncie po pięć trafień.