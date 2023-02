Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin: To będzie tylko pozornie łatwy mecz

Zabrzanie w tym roku dwukrotnie grali przed własną publicznością i dwa razy… przegrali. Ale też rywale byli z „górnej” półki. Najpierw Azoty Puławy w Pucharze Polski, a następnie niepokonany w tym sezonie w lidze Orlen Wisła Płock. Teraz – przynajmniej na papierze – powinno być inaczej. Do hali na Wolności 406 przyjeżdża Sandra SPA Pogoń Szczecin, ostatnia drużyna ligowej tabeli.

- Czy będzie łatwo? Pozornie. Zespoły z dołu zawsze są bardzo zdeterminowane. Szczególnie te zagrożone spadkiem, które nie mają już nic do stracenia. Na pewno jednak nie zlekceważymy Pogoni, bo… W styczniu pojechaliśmy do nich na turniej i przegraliśmy. To zawsze jest sygnał ostrzegawczy. Mecz z Piotrkowem też nie był łatwy, a ostatni wynik Puław pokazuje, że w tej lidze wszystko jest możliwe – mówi Adam Wąsowski, obrońca Górnika, który przed sezonem trafił do Zabrza ze Szczecina.