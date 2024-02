Górnik Zabrze: Premie tylko za szóstkę? Chyba jednak nie. Sprawa nie jest tak jednoznaczna, na jaką wyglądała

Podczas spotkania z dziennikarzami członek zarządu Górnika Tomasz Masoń został zapytany o sportowe cele zabrzan.

- Interesuje nas co najmniej szóste miejsce w tabeli. Tak też skonstruowany jest system premii. Za niższe lokaty zespół ich po prostu nie otrzyma - odparł stanowczo, zaznaczając, że byłaby to jedyna konsekwencja, jaka spotkałaby piłkarzy i trenera w przypadku niezrealizowania celu.

Ta wypowiedź zaskoczyła także trenera Jana Urbana. Na konferencji przed meczem z Piastem Gliwice szkoleniowiec wyglądał na zakłopotanego. Nic dziwnego - na tak wysoko ustawioną poprzeczkę mogłyby sobie pozwolić właściwie tylko kluby ze ścisłej corocznej czołówki PKO Ekstraklasy.

-Tak mówił pan Masoń? Do nas to chyba nie dotarło… - stwierdził trener Górnika. - Wydaje mi się, że trzeba się oglądać do tyłu i uciekać jak najszybciej. Dopiero wtedy jak złapiemy, jeśli złapiemy, kontakt z drużynami przed nami, to będziemy myśleć o czymś innym, ale tak naprawdę, to musimy być skoncentrowani na najbliższym spotkaniu. W każdym razie o premii nic nie słyszałem…