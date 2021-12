Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:1. Zdjęcia z górniczego koncertu w kolorze zielonym

Górnik Zabrze nie zwalnia tempa. Po pokonaniu Legii Warszawa i Górnika Łęczna ekipa Jana Urbana rozbiła na własnym stadionie Śląsk Wrocław. Dwa gole strzelił Bartosz Nowak, a jednego - swoim firmowym trafieniem - Łukasz Podolski.

Piątkowy mecz toczył się w mrozie i barbórkowej atmosferze. Górnik zagrał w dedykowanych na tę okazję zielonych koszulkach z motywami górniczymi. I prezentował się świetnie zarówno pod tym względem, jak i piłkarskim. Przewaga gospodarzy nie podlegała bowiem dyskusji, a zwycięstwo było w pełni zasłużone.

Pierwsza połowa zakończyła się bez goli, ale to zabrzanie ją kontrolowali. Do pełni szczęścia brakowało tylko podkreślenia tego faktu golem. Piłka do siatki wpadała po przerwie. W 50 minucie Robert Dadok, który rozwija się w imponującym tempie, zapisał na swoje konto świetną asystę przy golu Bartosza Nowaka. Pięć minut później było już 2:0! Krzysztof Kubica błyskotliwie odebrał piłkę rywalowi i pognał na bramkę Matusa Putnocky'ego. I chociaż w decydującej fazie piłkarz Górnika mocno się pogubił, to chaos w defensywie Śląska znów wykorzystał Nowak, radząc sobie z naciskającym mu na plecy Petrem Schwarzem.