Górnik Zabrze. Z galerii sław klubu do gangu? Były piłkarz zatrzymany przez CBŚP

Z galerii sław pod dozór Policji

Jacek W., jedna z postaci galerii sławy Górnika Zabrze, został zatrzymany przez CBŚP pod zarzutem członkostwa w gangu. Mężczyzna, wraz ze wspólnikami, miał podawać się za funkcjonariusza policji i wtargnąć do domu właściciela kantoru, a następnie po obezwładnieniu obecnych wewnątrz lokatorów, ukraść z niego 300 tysięcy złotych.

Były piłkarz klubu z Zabrza wpadł po namierzeniu przez Policję telefonu jednego z jego wspólników. Funkcjonariusze założyli podsłuch, co finalnie doprowadziło do zatrzymań. Dwóch z zatrzymanych zdecydowało się na współpracę z policjantami. Ujawnili wtedy, że to właśnie Jacek W. miał zlecać i brać udział w napadach.

Mężczyzna krótki czas spędził w areszcie, jednak ostatecznie został z niego zwolniony. Otrzymał zakaz wyjeżdżania z kraju i dozór policyjny. Obowiązuje go również zakaz kontaktowania się z osobami zamieszanymi w sprawę. Co na to władze klubu, którego jest twarzą?