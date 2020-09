Górnik Zabrze zaczyna sezon bez sponsora i najlepszego zawodnika ZDJĘCIA

Górnik Zabrze przed sezonem PGNiG Superligi

W niedzielę nowy sezon PGNiG Superligi zainauguruje klub z Zabrza. W pierwszym meczu drużyna trenera Marcina Lijewskiego zagra ze Stalą Mielec (początek o godz. 17).

Przed nowym sezonem ligowym z finansowania klubu wycofała się firma NMC należąca do prezesa Bogdana Kmiecika, ale on sam deklaruje, że dalej będzie wspierał Górnika. Zabrze opuścił też Szymon Sićko, który wybrany został najlepszym zawodnikiem PGNiG Superligi, lecz teraz po okresie wypożyczenia musiał wrócić do Kielc. Z Górnika odeszli również Ignacy Bąk i Aleksandr Tatarincew, a jedynym nowym nabytkiem jest Paweł Dudkowski z Zagłębia Lubin.

